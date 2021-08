[Vidéo] Afghanistan : Voyage en pays taliban

Les Taliban continuent de gagner du terrain en Afghanistan et contrôlent désormais près de la moitié des capitales provinciales. Au printemps dernier, nos correspondantes Solène Chalvon-Fioriti et Margaux Benn avaient pu s’immerger dans un village taliban, après avoir obtenu un accès très rare au sein des principales institutions, et voir au plus près la vie quotidienne des Taliban, leurs écoles, leurs tribunaux. Ce reportage pour Arte et France 24 apporte un éclairage troublant sur la société talibane et les rouages de cet État parallèle ultra-conservateur.