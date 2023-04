AIBD : le technicien italien vole un téléphone portable en ignorant un détail fatal

Cheikh Bamba Dieng avait branché son téléphone portable pour le recharger au niveau de l’aérogare de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). En attendant que l’appareil fasse le plein d'énergie, il décide de faire un tour. Au retour, il remarque celui-ci avait disparu.



Les caméras de surveillance de l’aérogare sont interrogées. On y voit un individu débrancher le téléphone et le mettre dans son sac. Très vite le coupable est appréhendé. Il s’agit de Geovanny S., un ressortissant italien, technicien naval à Maritalia. Il s’apprêtait à embarquer pour son pays pour voir sa famille après six mois passés à Dakar.



Libération, qui est revenu sur cette histoire dans son édition du jour, informe que l'Italien a été jugé jeudi dernier devant le tribunal de grande instance de Mbour. S’il a reconnu les faits, Geovanny S., en larmes, a juré qu’il avait récupéré le portable pour le remettre à son propriétaire. Cette ligne de défense a été «balayée» par son avocat lui-même. «Nous disons mea culpa», s’est amendé sans détour la robe noire, repris par le journal.



Cependant, cette dernière a invoqué des circonstances atténuantes : «Les faits sont constants : mon client a été pris en flagrant délit, mais il était ivre. C’est un technicien naval qui n’a pas besoin de voler un portable.»



L’avocat ajoute : «Si l’islam nous interdit l’alcool, c’est parce que cela peut faire perdre la raison. Geovanny n’aurait pas volé ce portable s’il avait été lucide. C’est pourquoi je vous demande, Monsieur le président, de le condamner à une peine d’avertissement.»



Prenant la balle au bond, le mis en cause martèle à l’attention du plaignant : «Pardonnez.»



Geovanny S. A été condamné à six mois avec sursis.