Air Sénégal : la vérité sur l’incident de Barcelone

Un Airbus d’Air Sénégal a heurté un camion mardi dernier sur le tarmac de l’aéroport de Barcelone. L’avion assurait la liaison Dakar-Barcelone-Dakar.



D’après Bés Bi-Le Jour, l’incident s’est produit au moment du repoussage de l’appareil dont l’aile gauche est touchée. «C’est un incident tout à fait rare. Mais Air Sénégal n’est pas responsable de ce qui s’est passé», informe le directeur général de la compagnie, Alioune Badara Fall, contacté par Walf Quotidien.



Il explique : «Un avion ne sait pas faire marche arrière. Un avion est repoussé quand il est au terminal pour partir. L’agent de repoussage, qui dépend de l’aéroport de Barcelone, a fait une fausse manœuvre et a percuté un camion.»



Toutefois, selon Alioune Badara Fall, les personnes à bord de l'appareil, qui sont sains et saufs, ont été logés dans un hôtel à Barcelone et mis dans un autre avion dès le lendemain pour le Sénégal. «A l’heure où je vous parle, les passagers sont à Dakar», renseigne le patron d’Air Sénégal.