Air Sénégal : Welcome to America !*

Air Sénégal a inauguré ce jeudi 2 septembre la ligne Dakar-Washington-New York. Après avoir relié plusieurs capitales africaines et conquis l’Europe, la jeune compagnie déploie ses ailes en Amérique du Nord. Preuve de ses grandes ambitions, un rappel que la valeur n’attend point le nombre des années. Même dans le secteur très concurrentiel de l’aérien.





Un tonnerre d’applaudissements envahit les cabines de l’Airbus A330 900 Neo baptisé «Casamance» lorsque l’appareil se pose en douceur sur la piste de l’aéroport de Baltimore, ce jeudi 2 septembre. Les 258 passagers du vol semblent ravis d’être les témoins de ce moment historique pour Air Sénégal. Une jeune compagnie qui, trois ans seulement après le lancement de ses activités commerciales, déploie ses ailes en Amérique du Nord, au-dessus du très sélect espace aérien des Etats-Unis.





L’avion d’Air Sénégal a effectué un voyage «tranquille». Assurant confort et sécurité à ses privilégiés. Il fera ensuite cap sur Washington où il eut droit à un water salute, signe d’une chaleureuse bienvenue en terre américaine.





Les observateurs en conviennent : la compagnie nationale a réalisé un grand exploit en réussissant à ouvrir une ligne vers les Etats-Unis, malgré sa jeunesse, les exigences américaines en matière de sécurité en ce temps troubles et le contexte de Covid-19.





L’inauguration de la nouvelle ligne est le couronnement d’une longue et minutieuse préparation. Il a fallu disposer de toutes les autorisations, formé une cinquantaine d’assistants contrôleurs et effectuer des missions en terre américaine, histoire de baliser le terrain, de coordonner avec les autorités locales.





Tout s’est passé comme sur des roulettes. La fête fut belle (voir les photos). Avec l’arrivée aux Etats-Unis, mais également le départ de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) où autorités sénégalaises et américaines ainsi qu’artistes et influenceurs ont déployé adopté l’Esprit Teranga, devise de la compagnie, pour souhaiter un bon voyage aux 258 passagers du vol inaugural et bon vent à Air Sénégal.





