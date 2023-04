Al-Aqsa: le chef de l'ONU "choqué" par les violences des forces de sécurité israéliennes

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est "choqué et consterné" par les "violences et coups" des forces de sécurité israéliennes à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem la nuit dernière, a déclaré mercredi son porte-parole.