Alerte à la bombe : Un avion de Lufthansa atterrit en urgence à Paris

Un avion de la compagnie aérienne allemande Lufthansa de New York à Minsk a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris suite à une alerte à la bombe. C’est ce qu’a fait savoir ce vendredi le site du journal Le Figaro. Selon la source, l’incident a eu lieu lundi. L’avion du vol LH411 a dû effectuer un atterrissage d’urgence à 7h00 (UTC+2) après avoir reçu un avertissement des contrôleurs aériens allemands sur la présence possible d’un engin explosif à bord.