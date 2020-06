Alerte aux inondations dans une grande partie de la Chine

Alerte Inondation en Chine

La Chine a émis un avertissement de glissements de terrain et d’inondations sur une large partie du sud, du centre et de l’est du pays, avec de fortes pluies qui devraient frapper la région jusqu’à jeudi.

Mercredi, le Centre météorologique national a relevé le niveau de menace au jaune, son troisième plus haut niveau, avec des orages et des vents forts prévus.





Les provinces de Guizhou, Hunan, Jiangxi, Fujian, Anhui et Zhejiang et la région extrême sud du Guangxi qui ont déjà subi des inondations ces derniers jours recevront le plus de pluie, a déclaré le centre.





La chaîne de télévision publique CCTV a montré des torrents d’eau s’écoulant dans les rues des villes de montagne, emportant avec eux voitures et motos. Les autorités ont averti que le risque est particulièrement élevé pour les enfants qui se retrouvent emportés par les courants des rivières.





Cette année, plus de 20 personnes sont mortes et des dizaines de milliers ont dû être évacuées lors des inondations estivales. Les pertes directes ont déjà été estimées à plus de 500 millions de dollars, le secteur crucial du tourisme dans la région du sud du Guangxi étant particulièrement touché.





Les pires inondations de ces dernières années en Chine ont eu lieu en 1998, lorsque plus de 2 000 personnes sont mortes et près de 3 millions de maisons ont été détruites.