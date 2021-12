Alexandre Benalla et son épouse libérés sans poursuites

Alexandre Benalla libéré et son épouse

Alexandre Benalla et son épouse, placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur deux contrats passés avec deux oligarques russes, ont été libérés mercredi soir, sans poursuite à ce stade, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier et judiciaire.

"Les investigations se poursuivent", a précisé une source judiciaire. L'ancien conseiller et sa compagne étaient entendus depuis mardi dans les locaux parisiens de la Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE) pour des "suspicions de blanchiment de fraude fiscale aggravée, de faux et usage de faux, d'abus de biens sociaux, de trafic d'influence et de corruption", avait précisé cette source.