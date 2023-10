Allemagne, Etats-Unis, France, Italie, Royaume-Uni "soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre"

L'Allemagne, les Etats-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni "soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre" et condamnent "sans ambiguïté possible le Hamas et ses actes terroristes révoltants", selon un communiqué commun publié lundi après un entretien des dirigeants des cinq pays.