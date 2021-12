Allemagne : premiers vœux tout en sobriété pour Olaf Scholz dans le costume de chancelier

Après 16 années de vœux pour la nouvelle année prononcés par Angela Merkel, l’Allemagne découvre ce vendredi 31 décembre dans ce rôle Olaf Scholz. Les Allemands ne seront pas surpris. Une allocution tout en sobriété qui met en avant la solidarité du pays face aux crise, à laquelle les journalistes ont déjà eu accès.



« Cette année 2021 nous a tous mis grandement à l’épreuve. La crise sanitaire, avec les défis et les mesures de restriction des libertés qu’elle nous impose, continue de peser sur le pays. Mais également les inondations dévastatrices, dans l’ouest du pays et en Bavière, que personne ne pourra jamais oublier. »



Dans la lignée de ces derniers mois, Olaf Scholz s’affiche dans un style très proche de celui de l’ancienne chancelière. Il en est certain, la société allemande a fait la preuve de sa capacité à surmonter les crises, grâce à une valeur : la solidarité. Cette même valeur démontrée après les inondations de l’été dernier qui ont coûté la vie à près de 200 personnes. « Aussi dramatiques qu’ont pu être ces deux crises, notre réaction comporte un message rassurant : en tant que société, nous avons su, en Allemagne, relever ces défis avec détermination », a-t-il déclaré.



Présidence du G7



À la veille de prendre la présidence du G7, Olaf Scholz n’a également pas manqué de rappeler ses objectifs : « Nous allons faire usage de cette présidence pour faire du G7 le fer de lance d’une économie neutre sur le plan climatique et d’un monde juste. »



Une présidence du G7 sur laquelle l’Allemagne a déclaré vouloir s’appuyer pour soutenir la France dans une autre présidence qui commencera ce samedi 1er janvier, celle de l’Union européenne.