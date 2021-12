Allemagne : Un gouvernement de 15 ministres

L'Allemagne a formé, ce mardi son nouveau gouvernement. L'équipe dirigée par Olaf Scholz compte uniquement 15 membres. Une taille qui fera sans doute sourire au Sénégal où Macky Sall avait promis un gouvernement de 25 ministres pour arriver finalement à 36 ministres.







A titre comparatif, l'Allemagne compte plus de 83 millions d'habitants contre 17 millions au Sénégal. Quatrième puissance économique au Monde, Berlin a un Pib par habitant de plus de 45 000 dollars américains. Pendant ce temps, le Sénégal affiche un Pib par habitant de moins de 1 500 dollars US.