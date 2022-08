Allemagne : un Sénégalais arrêté de trafic d’êtres humains

Un Sénégalais nommé M. N a été arrêté récemment à l’aéroport de Berlin. Il était accompagné de deux femmes et d’un garçon. La police allemande, qui avait reçu des informations sur lui avant son arrivée en Allemagne, l’accuse de trafic d’êtres humains.



«Il ne connaissait ni d’Adam ni d’Eve les trois personnes qui faisaient le voyage avec lui», souffle une source de Les Echos, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi.



Interpellé dès sa descente d’avion, M. N a été conduit dans une salle et interrogé sur les motifs de son voyage et ses liens avec les personnes qui l’accompagnent.





Les Echos rapporte qu’il a déclaré être l’oncle du garçon. Mais malheureusement pour lui, le garçon, interrogé à son tour, le démentira. Précisant avoir été forcé de voyager avec M. N qu’il ne connaît pas. Les deux femmes iront dans le même sens que l’enfant.