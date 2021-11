Amazon condamné pour avoir dissimulé de multiples cas de Covid-19 à ses employés

Amazon condamné à payer des dommages à ses employés

La société Amazon a accepté de payer 500.000 dollars pour mieux appliquer les lois de protection des consommateurs après que le procureur général de Californie a annoncé que l'entreprise avait dissimulé de multiples cas de Covid-19 à ses employés. Il s'agit de la première affaire sous la nouvelle législation californienne du "droit à savoir" visant à améliorer la sécurité sur le lieu de travail.

Parmi les autres semonces, Amazon est tenu de notifier à ses dizaines de milliers de travailleurs dans ses entrepôts, de tout nouveau cas de Covid-19 endéans la journée, et du nombre exact de cas sur les lieux de travail. Dans une déclaration de son cabinet lundi, le procureur général Rob Bonta a aussi affirmé qu'Amazon a accepté de se soumettre à une supervision et à améliorer la façon dont elle communique aux employés et aux agences sanitaires les cas de Covid-19 sur les lieux de travail. Les mesures viennent "à un moment crucial pour les travailleurs alors que les fêtes de fin d'année approchent", selon cette déclaration.