Ambulancier Sénégalais tué à Besançon: Une cérémonie prévue pour lui rendre hommage

Un hommage sera rendu à Moussa Dieng ce mercredi 1er septembre 2021 à 20 h devant Jussieu secours à Besançon. Une cagnotte Leetchi a été mise en ligne pour aider aux frais des funérailles et organiser le rapatriement du corps au Sénégal, renseigne le site internet macommune.info.



Selon la directrice de Jussieu Secours, Véronique Coley, « cette collecte de fonds permettra de participer aux frais des funérailles en organisant notamment le rapatriement du corps au Sénégal, où sa famille et proches pourront se recueillir, de participer aux frais de scolarité de ses deux enfants en leur permettant d’envisager un avenir plus serein, et d’organiser le soutien des ambulanciers victimes de tels évènements ».



Sur le plan judiciaire, l'agresseur de Moussa Diena, âgé de 40 ans interpellé samedi à Besançon pour avoir tué de deux coups de couteau l'ambulancier qui se présentait à son domicile, a été hospitalisé en psychiatrie, a indiqué lundi le parquet.



Le procureur a requis la mise en examen du suspect, qui doit être prononcée dans un délai de 10 jours. Si l'homme est ensuite placé en détention provisoire, comme le souhaite le parquet, il sera soumis à un double statut d'incarcération et d'hospitalisation dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à Lyon.