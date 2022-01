Andre Leon Talley, figure du magazine « Vogue », est décédé

Andre Leon Talley est mort. Il s’est éteint à l’âge de 73 ans mardi à New York. La disparition de l’influent journaliste de mode, premier Noir à avoir été directeur de la création du magazine américain Vogue, a été accueillie avec beaucoup de peine par le monde de la mode, en deuil. « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès d’Andre Leon Talley », indique le communiqué posté sur son compte Instagram. « Icône internationale durant les cinq dernières décennies, il a été le proche confident d’Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso, Diane von Furstenberg et aimait découvrir, encourager et célébrer les jeunes créateurs. »



Né à Washington en 1948, Andre Leon Talley a été en grande partie élevé par sa grand-mère à Durham (Caroline du Nord) et s’est intéressé très jeune à la mode.



« Chaque dimanche, je traversais la voie ferrée pour me rendre dans la partie aisée de Durham acheter Vogue et Harper’s Bazaar, et je revenais chez ma grand-mère lire mes magazines », avait-il confié au quotidien britannique The Guardian en mai 2020. « Je pouvais me mettre à l’écart du harcèlement et des agressions sexuelles et me réfugier dans un monde de beauté. » Il avait étudié le français à l’université, obtenant un master à la prestigieuse Brown University avant d’entrer dans le monde du journalisme de mode.

Après être passé par le magazine Interview d’Andy Warhol, le Women’s Wear Daily, W et un bref séjour au New York Times, il rejoint Vogue comme directeur des informations mode en 1983, la même année qu’Anna Wintour qui en deviendra la rédactrice en chef. Il y restera trente ans, jusqu’à son départ en 2013, avec les titres de directeur de la création ou rédacteur en chef, formant un duo phare avec Anna Wintour.