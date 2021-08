[Vidéo] Andrew Cuomo démissionne du poste de gouverneur de New York avec un discours d'adieu

À partir du 24 août à minuit, c'est la vice-gouverneure Kathy Hochul qui lui succédera à New York.





ÉTATS-UNIS - Un message d’adieu. Ce lundi 23 août, Andrew Cuomo a vécu ses dernières heures en tant que gouverneur de New York. Dans une vidéo de 15 minutes, il a annoncé sa démission, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.





Au début du mois d’août, une enquête indépendante a été rendue publique. Il est accusé d’avoir harcelé sexuellement plusieurs femmes. Depuis le début, il nie les faits. Ce qu’Andrew Cuomo a continué de faire dans son discours d’adieu. "Les allégations doivent toujours être examinées et vérifiées, qu’elles soient faites par une femme ou un homme", explique-t-il. "Le rapport du procureur général a été conçu pour être un pétard politique sur un sujet explosif, et il a fonctionné. Il y a eu une ruée politique et médiatique, mais la vérité finira par éclater."