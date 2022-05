Angelina Jolie en visite en Ukraine doit fuir sous les sirènes des raids aériens

Alors qu’elle se rendait à Lviv, ville de l’ouest de l’Ukraine, ce samedi pour une visite surprise, l’actrice américaine Angelina Jolie, ambassadrice du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, a dû chercher un abri lorsque les sirènes anti-raids aériens se sont déclenchées.

Angelina Jolie n’est pas la première star d’Hollywood à se rendre en Ukraine depuis le début de l’invasion russe. L’acteur et réalisateur Sean Penn s’y était rendu en février dernier pour tourner un documentaire sur le conflit. Il avait notamment rencontré le président du pays, Volodymyr Zelensky.

????Angelina Jolie visited #Lviv railway station, where she met passengers of the evacuation train from Pokrovsk#StandUpForUkraine pic.twitter.com/WyGxFHwVQ8