Angleterre : La BBC réintègre son présentateur star Gary Lineker après le tollé provoqué par sa suspension

Écarté vendredi dernier par la BBC après avoir critiqué la politique du gouvernement britannique, Gary Lineker est finalement de retour.









La BBC a annoncé lundi le retour à l'antenne de l'ex-international anglais Gary Lineker, l'un des plus célèbres présentateurs du groupe, dont la suspension vendredi après un tweet contre le gouvernement a provoqué un tollé.





«Gary est un élément important de la BBC et je sais à quel point la BBC compte pour lui, et je me réjouis qu'il présente notre émission le week-end prochain», a déclaré le directeur-général de la BBC, Tim Davie dans un communiqué. Gary Lineker avait été mis à pied après avoir critiqué sur Twitter un projet de loi du gouvernement conservateur sur l'immigration.