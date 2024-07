Antonio Guterres dénonce des frappes russes “particulièrement choquantes” en Ukraine

Le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres a condamné lundi les frappes russes en Ukraine contre plusieurs villes, ayant fait au moins 33 morts, dont certains dans des hôpitaux, des attaques qu’il a qualifiées de “particulièrement choquantes”.



“Mener des attaques contre des civils est interdit par le droit international, et ce genre d’attaques est inacceptable et doit cesser immédiatement”, a déclaré le porte-parole du chef de l’Onu dans un communiqué, nommant les deux centres médicaux touchés, dont un important établissement pour enfants.



La Russie a mené lundi une attaque massive contre des villes d’Ukraine, qui a fait au moins 31 morts, dont certains dans des hôpitaux, suscitant l’indignation des soutiens de Kiev à la veille d’un important sommet de l’Otan. Ces nouvelles frappes suscitent aussi des interrogations sur l’état de la défense antiaérienne ukrainienne, à nouveau mise à rude épreuve après de précédents bombardements ayant notamment visé des centrales électriques et des aérodromes militaires.



L’Ukraine "lourdement attaquée”



“Les terroristes russes ont de nouveau lourdement attaqué l’Ukraine avec des missiles. Différentes villes: Kiev, Dnipro, Kryvyï Rig, Sloviansk, Kramatorsk”, a réagi Volodymyr Zelensky sur Telegram, selon lequel “des immeubles d’habitation, des infrastructures et un hôpital pour enfants ont été endommagés”.



Dans ce contexte, de Varsovie où il effectue une visite, le président ukrainien a ensuite réclamé aux Occidentaux de fournir une “réponse plus forte” à la Russie. Le bilan de ces tirs dans la profondeur du territoire ukrainien est l’un des plus élevés depuis des mois, traduisant l’usure de la défense antiaérienne ukrainienne, qui manque de systèmes occidentaux.