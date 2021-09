Antonio Guterres exhorte les États-Unis et la Chine au "dialogue" et à la "compréhension"

Antonio Guteress, Sg Nations Unies

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en garde mardi les États-Unis et la Chine contre une nouvelle dégradation du monde déjà “au bord du gouffre”, les appelant au “dialogue” et à la “compréhension”, à l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle des Nations unies.





“Nous sommes confrontés à la plus grande cascade de crises de notre vie”, a-t-il relevé. “Je crains que notre monde ne se dirige vers deux ensembles différents de règles économiques, commerciales, financières et technologiques, deux approches divergentes dans le développement de l’intelligence artificielle - et finalement deux stratégies militaires et géopolitiques différentes”, a-t-il dit.

“C’est une recette pour les ennuis. Ce serait beaucoup moins prévisible que la Guerre froide. Pour restaurer la confiance et inspirer l’espoir, nous avons besoin de coopération”, a plaidé le chef de l’ONU devant un parterre de dirigeants incluant Joe Biden qui ont choisi de venir à New York malgré la pandémie de Covid-19.





En allusion implicite à la Birmanie, au Mali, à la Guinée ou au Soudan, le responsable de l’ONU a déploré d’assister “également à une explosion des prises de pouvoir par la force”. “Les coups d’État militaires sont de retour” et “le manque d’unité au sein de la communauté internationale n’aide pas”, a-t-il regretté.





Antonio Guterres qui est dans la dernière année de son premier mandat à la tête de l’ONU et qui en commencera un nouveau en janvier, avait déjà alerté en 2018 (“division” sino-américaine), en 2019 (“la grande fracture”) et en 2020 (une “nouvelle Guerre froide”) sur le risque d’un monde bipolaire prisonnier des tensions sino-américaines.