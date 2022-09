Appelé pour se rendre au front, un jeune homme russe tente de s’immoler par le feu

un jeune homme russe tente de s’immoler par le feu

Une vidéo diffusée par Novaïa Gazeta, média russe indépendant, démontre le profond désarroi qui balaye actuellement une grande partie de la société russe depuis l’annonce de la mobilisation partielle par Vladimir Poutine. De nombreux Russes tentent de fuir le pays, tandis que d’autres, désespérés, montrent sans détours leur détresse ou leur colère. C’est le cas de cet homme qui a tenté de s'immoler par le feu après avoir été appelé pour se rendre au front.





Dans la ville de Ryazan, au sud-est de Moscou, un jeune homme mobilisé a fini brûlé à 90%, selon Novaïa Gazeta, après avoir tenté de s'immoler. Des vidéos de surveillance le filment en train de s’asperger d'un liquide inflammable au milieu du parking de la gare routière de la ville. L'homme aurait hurlé à plusieurs reprises ne pas vouloir “aller au front”. “Il se tenait dans la rue, près des bus. Il a pris feu et s’est mis à rire et à crier qu’il ne voulait pas se rendre à l’opération spéciale en Ukraine. Tous ses vêtements ont brûlé. La police est sortie et l’a emmené et plus tard, une ambulance est arrivée”, raconte un témoin auprès de YA62.ru.





Le tireur a été interpellé peu après. Selon des témoins, il aurait crié "Maintenant on rentre tous chez nous". Selon les premières informations, il aurait dû être mobilisé aujourd'hui. Le commissaire militaire est grièvement blessé. 2/x pic.twitter.com/tehrXvL8if — Sylvain Tronchet (@SylvainTronchet) September 26, 2022 Protestations

Depuis l’annonce de la mobilisation, les violences n’ont eu de cesse d’augmenter à travers le pays. Ce lundi, un homme a ouvert le feu dans un centre de recrutement de l’armée russe en Sibérie, blessant grièvement un militaire qui y travaillait, a indiqué un responsable. Selon Novaïa Gazeta, de nombreux bureaux d’enrôlement militaire et bâtiments administratifs auraient également été la cible d'incendies. Le média en dénombre 54, dont 17 ces cinq derniers jours.





Selon OVD-Info, plus de 2.300 personnes ont été interpellées lors de protestations. Des médias russes ont publié des vidéos montrant des femmes se disputant avec des policiers lors d'une manifestation au Daghestan. “Pourquoi prenez-vous nos enfants?”, demande une habitante de cette région, l’une des plus désœuvrées de Russie. Le Kremlin est accusé de vouloir mobiliser en priorité des hommes vivant dans des régions pauvres et reculées.

Fuite

D’importants départs de Russes vers des pays frontaliers ont également été signalés. Les garde-frontières finlandais ont annoncé lundi avoir enregistré le week-end dernier environ 17.000 entrées de ressortissants russes, un record pour l’année. Des images satellites montrent par ailleurs un embouteillage d’environ 16 kilomètres à la frontière russo-géorgienne. Selon les médias d’État russes, 3.000 camions et voitures ont fait la queue pour franchir la frontière lundi. ???? ????????? ????? ?????? ??? ???? ???? ????, ????? ????????? ?????? ?? ??????? ????? ?????????? ??????????? pic.twitter.com/IjWKm13u9C — ?????? ?????? (@m170261m) September 25, 2022