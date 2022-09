Après avoir accusé les Américains de “jouer à des jeux”, Moscou obtient des visas pour l’Assemblée générale de l’ONU

Poutine et son ministre

Le chef de la diplomatie russe et d’autres représentants de sa délégation ont reçu des États-Unis leur visa pour se rendre à l’Assemblée générale de l’ONU à New-York, a annoncé mardi le ministère russe des Affaires étrangères.

“Aujourd’hui, des visas ont été délivrés à (Sergueï) Lavrov et à un certain nombre de personnes qui l’accompagnent”, a déclaré le ministère à des journalistes, après plusieurs semaines de bataille diplomatique entre Moscou et Washington à ce sujet.





“Nous attendons la délivrance des visas au reste des membres de la délégation, ainsi que la résolution rapide des problèmes logistiques, compte tenu des sanctions illégales imposées par les États-Unis” dans la foulée de l’intervention militaire russe en Ukraine, a toutefois indiqué la diplomatie russe.





Les débats de l’Assemblée générale de l’ONU, grand rendez-vous diplomatique mondiale, sont prévus du 20 au 26 septembre prochain à New York (États-Unis).





“Des jeux”

Plus tôt dans la journée, Léonid Sloutski, le chef de la Commission des Affaires étrangères à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, avait affirmé “qu’aucun (des membres de la délégation) n’avait reçu de visa” à ce stade, la partie américaine “jouant à des jeux” dangereux selon lui.





Depuis plusieurs semaines, Moscou réclamait à Washington de délivrer les visas nécessaires aux 56 membres de la délégation russe qui doivent assister à l’Assemblée générale de l’ONU, appelant les États-Unis à respecter “leurs obligations légales”.