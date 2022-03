Après le Canal de Suez, un nouveau porte-conteneurs échoué sur la côte américaine

Un porte conteneur échoue sur la cote Américaine

Un porte-conteneurs s’est échoué au large de la côte est des États-Unis, près d’un an après qu’un navire de la même compagnie (Evergreen), a bloqué le canal de Suez pendant six jours, provoquant de graves perturbations pour le commerce mondial. Cette fois, le navire “Ever Forward” s’est échoué dans la baie de Chesapeake, près de la côte de Baltimore aux États-Unis.





Le navire de 334 mètres a quitté Baltimore dimanche et devait arriver à Norfolk, en Virginie, jeudi, avant de poursuivre sa route vers New York, puis le canal de Panama. Les garde-côtes américains affirment avoir reçu les premiers signalements d’un navire échoué à 21 heures, heure locale, dimanche soir. Les premiers rapports indiquent qu’il n’y a pas de blessés, de pollution ou de dommages au navire. Les garde-côtes travaillent actuellement avec les autorités de l’État du Maryland pour renflouer le navire Ever Forward, qui s’est échoué dans la baie de Chesapeake près de Baltimore.





En mars 2021, l’énorme porte-conteneurs Ever Given, également exploité par la compagnie maritime Evergreen, a bloqué le canal de Suez durant six jours après s’être échoué à cause d’une tempête de sable. L’incident a perturbé le trafic sur l’une des voies de navigation les plus fréquentées du monde, provoquant un énorme chaos commercial.