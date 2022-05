Arabie Saoudite : Le roi Salmane hospitalisé

Le roi Salmane d'Arabie saoudite, dans une photo datée du 30 décembre 2021

Le roi Salmane d'Arabie saoudite, 86 ans, a été admis à l'hôpital pour des "examens médicaux", a annoncé dimanche un communiqué du palais royal sans préciser la nature de ces tests.





Affaibli ces dernières années par la maladie, le roi dirige depuis 2015 le royaume saoudien, premier exportateur de brut au monde et plus grande économie du monde arabe.





Il est rare que les autorités saoudiennes publient des informations sur la santé du monarque.





Le roi "a été admis samedi à l'hôpital spécialisé King Faisal de Jeddah (ouest) pour effectuer des examens médicaux", selon le communiqué publié par l'agence de presse officielle Spa. "Que Dieu préserve le Gardien des deux saintes Mosquées et qu'il jouisse de la santé et du bien-être", est-il écrit.





Ces dernières années, le monarque s'est fait de plus en plus rare en public, attisant les rumeurs sur son état de santé. Il s'aide d'une canne pour se déplacer et son élocution est devenue plus hésitante. Son fils, le prince héritier Mohammad ben Salmane, est aujourd'hui considéré comme le dirigeant de facto du royaume.





En mars dernier, le roi avait été admis à l'hôpital pour des "tests médicaux" et pour "remplacer la batterie de son pacemaker", avait indiqué à l'époque l'agence SPA. En juillet 2020, il a subi une opération pour enlever la vésicule biliaire et en 2010 il s'est fait opérer d'une hernie discale.