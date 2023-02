Argentine : Arrestation d’un gardien de prison qui pratiquait la fellation sur les détenus…

En Argentine, un agent du service pénitentiaire de Buenos Aires a été arrêté, il y a quelques jours. L’homme est accusé d’abus sexuel sur les détenus à sa charge, selon le site argentin Clarin. Dans une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux, on le voit en train de pratiquer une fellation sur l’une de ses victimes.





Selon les enquêteurs, le gardien de prison n’était pas à son coup d’essai. Ils ont obtenu d’autres éléments de preuve qui l’incriminent.





Les bonnes notes affectent directement la vie des détenus





Ce quadragénaire se servait de sa position pour manipuler les détenus. Il leur proposait des fellations en échange de bonnes notes sur leur rapport de conduite.





En effet, les bonnes notes affectent directement la vie des détenus. Ils peuvent bénéficier de libérations provisoires et même des réductions de peine. Un rapport négatif pouvait, dans le même temps, leur nuire. Les détenus abusés appartenaient à l’unité Gorina 18 ; une unité dans laquelle ils recevaient des soins pour des troubles de comportement et la toxicomanie. Gorina 18 dispose d’une équipe multidisciplinaire composée de psychologues, de sociothérapeutes, des ergothérapeutes, des psychopédagogues, d’enseignants et autres professionnels.





Abus sexuels dans les prisons





Rappelons que le Comité contre la torture de la Commission provinciale de la Mémoire (CPM) avait tiré la sonnette d’alarme sur les abus sexuels en milieu carcéral dans son dernier rapport annuel.