Argentine: Kirchner condamnée à six ans de prison et inéligible à vie

La vice-présidente argentine et ancienne cheffe de l'État, Cristina Kirchner, a été condamnée, ce mardi 6 décembre à Buenos Aires, à six ans de prison, contre laquelle son immunité parlementaire la prémunit. Elle se retrouve frappée d'inéligibilité à vie par ailleurs. Poursuivie pour fraude et corruption durant ses mandats présidentiels, entre 2007 et 2015, à 69 ans, elle a été reconnue coupable d'« administration frauduleuse » au préjudice de l'État, dans ce procès qui portait sur des attributions de marchés publics dans son fief à Santa Cruz. Douze ans de prison avaient été requis. Mme Kirchner nie toute malversation, et dénonce un procès « politique ».