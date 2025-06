Argentine: la Cour suprême confirme la condamnation de l'ex-présidente Cristina Kirchner à six ans de prison et inéligibilité

La Cour suprême argentine a confirmé, mardi 10 juin, la condamnation de l'ex-présidente Cristina Kirchner, figure de la politique argentine depuis 20 ans, à une peine de six ans de prison et d'inéligibilité à vie pour fraude pendant sa présidence. Dans son jugement, la Cour considère que les peines prononcées en première et deuxième instances « étaient fondées sur les nombreuses preuves produites ». En conséquence, elle « rejette le recours » de Cristina Kirchner qui, en raison de son âge (72 ans), devrait éviter l'incarcération au bénéfice d'une assignation a résidence.