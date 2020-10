Arménie : la ville de Goris, asile de nombreux réfugiés du Haut-Karabakh

Des habitants du Haut-Karabakh réfugiés à Goris, en Arménie, pour fuir les combats, le 21 octobre 2020

De nombreuses familles ont fui les combats au Haut-Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan peuplée majoritairement d'Arméniens, pour trouver refuge à Goris, en Arménie. Les hôtels de la ville étant saturés, une crèche municipale accueille les derniers venus.

Après plus de quatre semaines de combats, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan se poursuit dans le Haut-Karabakh et de nombreux habitants de la région fuient les bombardements. Des familles ont pris la direction de l'ouest pour rejoindre Goris, la première grande ville après la frontière arménienne.







La ville touristique accueille désormais des milliers de réfugiés. Certains ont trouvé abri dans les hôtels de Goris, d'autres sont logés dans la crèche municipale. Ils représentent aujourd'hui 10 % de la population locale.