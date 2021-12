Arnold Schwarzenegger offre 25 mini-maisons aux vétérans sans-abris de Los Angeles

L'ancien gouverneur de Californie a fait don de 250 000 dollars à l’association Village for Vets, qui a pu offrir 25 mini-maisons à des anciens combattants sans-abri de Los Angeles. La ville connaît, depuis plusieurs années, une crise du logement, avec un nombre croissant de sans-domicile-fixe.



Un Terminator au grand cœur. En cette période de fêtes, l'acteur Arnold Schwarzenegger a acheté 25 mini-maisons pour faire don à des anciens combattants sans-abri vivant dans les rues de Los Angeles.





L'ancien gouverneur de la Californie a révélé sur Twitter, jeudi 23 décembre, qu’il avait déboursé 250 000 dollars pour ces « tiny houses » construites par l'organisation à but non lucratif Village for Vets.





« Aujourd'hui, j'ai fêté Noël en avance », a déclaré l’ancienne star hollywoodienne. « Les 25 maisons dont j'ai fait don pour les vétérans sans abri ont été installées ici à Los Angeles. C'était fantastique de passer du temps avec nos héros et de les accueillir dans leurs nouvelles maisons » a-t-il ajouté.





Près de 40 000 sans-abri à Los Angeles





Selon Arnold Schwarzenegger, cet acte de générosité s’inscrit dans l’esprit de Noël. « Vous avez tous le pouvoir de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre en cette période de fêtes », a expliqué l’acteur de 74 ans. « Cela n'a pas besoin d'être énorme. Il suffit de donner quelques minutes de son temps pour aider quelqu'un d'autre. »





Les mini-maisons se multiplient à Los Angeles pour faire face à la crise du logement et à l’augmentation du nombre de sans-abri dans la ville. En 2018, la Cité des Anges recensait plus de 36 000 sans domicile fixe, un record dans le pays. Ces tiny houses, d’une surface de 20m2, peuvent être assemblées rapidement. Elles disposent de deux lits, du chauffage, de la climatisation et d'un petit bureau.





« Il ne nous a pas oubliés. Il n’a oublié personne », s’est réjoui le vétéran Bruce Henry Cooper au micro de FOX 11.

« Ils ont l’électricité, ils ont le chauffage et la climatisation, ça aide à ramener un peu de fierté », a salué de son côté Rob Reynolds, défenseur de longue date des vétérans dans l’ouest de Los Angeles.