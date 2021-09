Arrêts de travail à l’aéroport de Charleroi: “Une gestion désastreuse”

Arrêt de travail a l'aéroport Charleroi

L’aéroport de Charleroi est en difficulté financière. Un plan de sauvetage de l’aéroport prévoit la réalisation de sept à dix millions d’économies. Une concertation sociale a été programmée, mais la bonne entente ne règne pas vraiment.

Les employés de l’aéroport de Charleroi marquent des arrêts de travail depuis 13 heures ce lundi. C’est ce qu'indique un communiqué de presse commun publié par la Centrale Nationale des Employés et des cadres du secteur privé (CNE) et le Syndicat socialiste des Employés, Techniciens et Cadres (SETCa). “Il s’agit d’un ultime coup de pression avant de partir en grève pour dénoncer la dégradation inacceptable des conditions de travail” préviennent-ils.

Le personnel employé de l’aéroport carolo se réunit en assemblée pendant ces arrêts de travail.

Gestion de la planification

Les travailleurs dénoncent la gestion désastreuse de la direction au niveau de la planification. CNE et SETCa dénoncent également la dégradation des conditions de travail et le manque de crédibilité de l’employeur. La gestion du chômage est aussi pointée du doigt: utilisation abusive du chômage pour force majeure, manque de transparence, iniquité dans la répartition du chômage et annonce d’un futur chômage économique. “Pour couronner le tout, un des directeurs de l’aéroport a également harcelé un des travailleurs” s’insurgent CNE et SETCa.

Ils en ont donc tiré leurs conclusions: “Pour toutes ces raisons, le personnel est exaspéré et mènera des actions plus conséquentes si la direction de l’aéroport de Charleroi ne prend pas en compte nos points de vue. La santé des travailleurs est en danger!”