Assassinat de Malcom X : sa famille annonce des poursuites contre la CIA, le FBI...

sa famille annonce des poursuites contre la CIA, le FBI...

Le 21 février 1965, Malcom X se faisait assassiner aux Etats-Unis. Hier mardi, l’oncle Sam a commémoré les 58 ans du décès du militant des droits civiques. A l’occasion, sa famille a annoncé qu’elle avait l’intention de poursuivre en justice la CIA, le FBI et la police de New York entre autres. En effet, elle accuse ces agences fédérales et new-yorkaises d’avoir frauduleusement dissimulé les preuves de l’assassinat du militant.





« La vérité sur les circonstances qui ont conduit à sa mort est importante »





Ilyasah Shabazz, la fille de Malcom X, pense que ces agences ont planifié le meurtre de son père. « Pendant des années, notre famille s’est battue pour que la vérité éclate au sujet de son meurtre, et nous aimerions que notre père reçoive la justice qu’il mérite. La vérité sur les circonstances qui ont conduit à sa mort est importante, non seulement pour sa famille, mais pour de nombreux followers, de nombreux admirateurs », a-t-elle déclaré au Malcom X Mémorial. Après l’assassinat du leader noir, deux personnes avaient été condamnées à tort. Il s’agit de Muhammad Abdul Aziz et Khalil Islam. Les deux hommes ont été disculpés et indemnisés en 2021.





36 millions de dollars !