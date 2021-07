Assassinat-Haïti : L'épouse du président Haïtien, Martine Moise, a finalement succombé à ses blessures

L’épouse duprésident haïtien, Martine Moïse est finalement décédée en début de matinée. Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt mercredi matin à son domicile. Son épouse avait été hospitalisée dans un état grave. "Le président a été assassiné chez lui par des étrangers qui parlaient l'anglais et l'espagnol. Ils ont attaqué la résidence du président de la République", a déclaré le Premier ministre Haïtien, Claude Joseph.





Un événement malheureux qui menace de déstabiliser un peu plus le pays le plus pauvre des Amériques, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire.





M. Joseph a appelé la population au calme et indiqué que la police et l'armée allaient assurer le maintien de l'ordre.