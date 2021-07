[Vidéo] Assistance aux hôpitaux sénégalais : Plus de 500 millions débloqués par la Fondation Cheikh Ahmadou Bamba (Foncab, NA)

Mise sur pied en 2015 sous l’initiative et la supervision de Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada, la Fondation Cheikh Ahmadou Bamba de l’Amérique du Nord (FONCAB, N.A), composée du Canada et des États-Unis, a pour missions, entre autres, de regrouper et organiser les Mourides autour d’unités d’action dans l’éducation, le social et les centres islamiques communément appelés Keur Serigne Touba. Elle est présidée par Serigne Fallou Samb depuis sa création.





En effet, dans une solidarité agissante, la fondation a acquis sur fonds propres six (6) centres d’éducation à Chicago, Atlanta, Detroit, Montréal, Memphis et St-Louis et projette de doter d’autres États des mêmes infrastructures, renseigne un document reçu de ses membres.





Dans le cadre des ses actions de bienfaisance, ajoute-t-on, la Fondation Cheikh A. Bamba avait débloqué, l’année dernière, la somme de vingt-trois mille dollars pour venir en aide aux personnes impactées par la pandémie de la COVID-19. Certaines d’entre elles étaient des visiteurs bloqués à cause de la situation.





Au cours des années 2019, 2020 et 2021, le comité social de la Fondation a pu rapatrier trente-quatre (34) compatriotes au Sénégal et assister financièrement des centaines de membres résidant aux États-Unis et au Canada qui avaient perdu les siens.





Additionnellement, la Fondation avait envoyé un lot de matériels et équipements médicaux d’une valeur de trois-cents (300) millions de Francs CFA à l’Hôpital Matlabul Fawzeini de Touba et un autre lot d’environ deux-cents millions de Francs CFA à l’hôpital de Darou Mouhty.