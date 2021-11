Astroworld : Travis Scott remboursera tous les festivaliers et payera les frais funéraires

Après la tragédie qui a endeuillé la semaine dernière le festival de musique Astroworld à Houston au Texas, Travis Scott remboursera tous les participants, annonce Variety ce lundi 8 novembre.



En outre, le rappeur américain a aussi annoncé qu’il couvrirait tous les frais funéraires des victimes, et qu’il s’était rapproché de l’association BetterHelp pour fournir une thérapie individuelle gratuite en ligne aux personnes touchées par le drame, selon TMZ.



“Ce sont les premières des nombreuses mesures que Travis prévoit de prendre dans le cadre de son vœu personnel d’aider les personnes touchées tout au long de leur processus de deuil et de rétablissement”, ont déclaré les représentants de Travis Scott dans un communiqué.





Par ailleurs, le rappeur ne se produira pas au Day N Vegas Festival de ce week-end à Las Vegas, dont il était la tête d’affiche.