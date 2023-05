Attaque de drones sur le Kremlin : Poutine, un tsar vulnérable ?

La Russie a indiqué hier mercredi qu’elle avait abattu deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin. Pour Moscou, Kiev tentait d’assassiner Vladimir Poutine. Une accusation que le président ukrainien s’est empressé de rejeter.





« Nous n’avons attaqué ni Poutine ni Moscou. Nous nous battons sur notre territoire en défendant nos villes et nos villages. Nous n’avons pas assez d’armes pour le faire. Nous n’attaquons pas Poutine, nous le laissons au tribunal (Cour pénale internationale) », a déclaré Zelensky lors d’une conférence de presse à Helsinki.





Une défiguration de l’image du tsar intouchable









En tout cas, cette attaque de drones contre le Kremlin montre, semble-t-il, la fragilité de Vladimir Poutine, pour l’instant incapable de vaincre les Ukrainiens et de défendre son palais.





On assiste à une défiguration de l’image du "Tsar intouchable". Pour Igor Korotchenko, analyste militaire de confiance du Kremlin, ce qui s’est passé est un peu la faute des services secrets britanniques et américains qui transmettent au gouvernement de Kiev des informations précieuses sur l’état du système de défense aérienne de Moscou.





Avec de telles informations, nos « principaux ennemis d’aujourd’hui n’ont plus peur de nous », constate l’analyste dans les colonnes du "Corriere della Sera".





L’attaque d’un symbole





Le Kremlin (présidence russe) est l’image du pouvoir qui constitue le lien entre Poutine et son peuple. Ces drones se sont attaqués à un symbole. Inutile de rappeler que les Russes détestent se sentir faibles. Moscou va donc irrémédiablement réagir, mais il le fera quand il le jugera nécessaire.





« La réponse est évidente pour tout le monde : la punition serait dure et inévitable. La Russie répondra à cet acte de terrorisme imprudent et arrogant. Elle répondra quand elle le jugera. Elle répondra sur la base des évaluations de la menace que Kiev a créée pour les dirigeants de notre pays » a assuré l’ambassadeur russe à l’ONU Anatoly Antonov. Mais cette réponse annoncée, impliquera-t-elle l’élimination physique du président ukrainien ? Puisque la Russie dit à qui veut l’entendre que l’attaque de drones visait Poutine.











« Frapper Washington déclencherait la troisième guerre mondiale »





Serguei Markov, l’homme chargé des missions étrangères les plus compliquées pour le compte du Kremlin entre 2011 et 2019, estime que cette entreprise n’est pas réaliste. « Le seul vrai problème que pose un tel événement c’est qu’il n’y a pas de réplique réaliste. Nous ne savons pas où est Zelensky et sûrement à partir d'aujourd’hui, ils le cacheront encore mieux. Frapper Kiev détruirait une ville russe, frapper Washington déclencherait la troisième guerre mondiale et utiliser l’énergie nucléaire nous isolerait encore plus », analyse froidement l’ex-collaborateur de Poutine.