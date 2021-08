Attaques contre des établissements : Plus de 700 agents de santé et des patients tués

Depuis décembre 2017, plus de 700 travailleurs de la santé et des patients ont perdu la vie. Ce n'est pas le coronavirus qui est passé par là, mais ce sont des attaques perpétrées contre des établissements de santé. De plus, ces attaques ont causé 2 000 blessés.





C'est une analyse faite sur trois ans de l'Organisation mondiale de la santé (Oms) et publiée hier. "Nous sommes profondément préoccupés par le fait que des centaines d'établissements de santé ont été détruits ou fermés, que des agents de santé ont été tués ou blessés et que des millions de personnes se sont vu refuser les soins de santé qu'elles méritent", a déploré le directeur des Interventions sanitaires d'urgence de l'Oms, Altaf Musani, au cours d'un point de presse à Genève.