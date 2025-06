Attaques contre Trump : La reculade d'Elon Musk

Le multimilliardaire Elon Musk a dit mercredi regretter d'être "allé trop loin" dans certaines de ses publications contre Donald Trump, son ancien allié, quelques jours après leur tonitruante dispute en place publique.





"Je regrette certains de mes messages sur le président (...) la semaine dernière. Ils sont allés trop loin", a-t-il publié sur X.





Il avait fait un premier geste en supprimant en fin de semaine dernière un post sur X publié au plus fort de sa dispute avec le président américain, dans lequel il l'accusait d'être impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein, du nom d'un financier accusé d'exploitation sexuelle de mineures.





D'autres posts écrits ou partagés par le milliardaire, dont l'un appelait à destituer Donald Trump, ont également été supprimés.





Elon Musk n'a pas détaillé mercredi à quelles publications il faisait référence.





Les deux hommes, qui ont été très proches pendant la campagne de Donald Trump et au début de son second mandat, se sont déchirés publiquement, dans des registres tant professionnels que personnels. L'homme d'affaires avait ainsi dénoncé le projet de loi budgétaire porté par Donald Trump, lequel avait mis en cause la santé mentale de ce dernier.





Mais cette séparation porte aussi en germe de conséquences très concrètes, notamment pour les entreprises liées à Elon Musk, comme SpaceX ou Tesla, ou encore pour la Nasa.