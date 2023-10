Attaques du Hamas contre Israël : L’Iran nie son implication

La mission iranienne auprès des Nations unies (ONU) a déclaré dimanche que Téhéran n’était pas impliqué dans l’attaque contre Israël. « Nous soutenons fermement la Palestine, mais nous ne sommes pas impliqués dans la réponse de la Palestine, car elle est prise uniquement par la Palestine elle-même », fait savoir un communiqué.







« Les mesures résolues prises par la Palestine constituent une défense tout à fait légitime contre sept décennies d’occupation oppressive et de crimes odieux commis par le régime sioniste illégitime », ajoute le texte.





Selon la mission iranienne auprès de l’ONU, le « succès » de l’opération du Hamas est dû à sa surprise, ce qui en fait le « plus grand échec » des organes de sécurité israéliens.





De son côté, le Wall Street Journal qui cite de hauts responsables du Hamas et du Hezbollah, affirme que l’Iran a approuvé l’offensive du Hamas sur le sol israélien lors d’une réunion qui s’est tenue lundi à Beyrouth, au Liban. Les attaques auraient été préparées depuis le mois d’août et Téhéran aurait aidé à planifier les incursions aériennes, terrestres et maritimes avec des réunions impliquant les gardiens de la révolution.