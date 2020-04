Atteinte du coronavirus, elle contamine 17 de ses 18 enfants

Elle contamine 17 de ses 18 enfants aux Usa

Aux États-Unis, une mère de famille qui a contracté le coronavirus a contaminé sans le savoir dix-sept de ses dix-huit enfants. Toute la famille se trouve actuellement en convalescence à la maison.

Brittany Jencik, une habitante de Penfield, dans l’État de New York, a contracté le virus le mois dernier. D’abord asymptomatique, cette mère de famille américaine a fini par développer des symptômes du Covid-19 et a contaminé dix-sept de ses dix-huit enfants, dont certains ont été adoptés. Toute la famille a été placée en isolement chez elle.





“Cela a été un mois très difficile”, explique-t-elle à une chaîne de télévision locale. “C’était terrifiant. J’étais un petit peu en avance sur eux au niveau du timing. Je n’ai jamais eu aussi peur pour ma vie alors qu’il n’y a pas grand-chose qui m’effraie”, confie Brittany Jencik.





La mère et ses enfants se portent mieux mais sont toujours en convalescence. Brittany Jencik a néanmoins fait appel à des professionnels pour décontaminer sa maison afin d’éviter que ses enfants et elle ne soient contaminés à nouveau. “J’avais besoin de savoir que je protégeais le mieux possible les personnes que j’aime”, explique-t-elle.





Le nombre de morts du coronavirus aux États-Unis a augmenté de près de 2.000 au cours des dernières 24 heures pour atteindre au total 40.661 dimanche, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.