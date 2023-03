Attentat à Tel Aviv : le Hamas revendique l'attaque de jeudi dans le centre de la ville israélienne

L'attaque, perpétrée jeudi soir, a fait trois blessés, dont un dans un état grave. Elle survient en pleine escalade des tensions.







Le Hamas a revendiqué la responsabilité de l'attaque menée jeudi soir dans un café situé au centre de Tel Aviv, qui a fait trois blessés, dont un dans un état grave et dans lequel l'assaillant a perdu la vie. Ce dernier, Mutaz al Khawaje, est un militant du mouvement islamiste originaire de Nilin, une ville située près de Ramallah, en Cisjordanie.





L'armée israélienne, qui occupe ce territoire depuis 1967, y est intervenue dans la nuit pour repérer sa maison, en vue de sa destruction, et arrêter certains de ses proches. Elle a été reçue par des pierres et des jets de cocktail Molotov. Le père de Mutaz al Khawaje est un haut responsable du Hamas en Cisjordanie.





Dans la nuit, son mouvement a diffusé un poster à la gloire du « martyr » sur lequel on peut voir son visage, incrusté par-dessus une représentation de l'esplanade des Mosquées, à Jérusalem. Le porte-parole du Hamas, Hazem Kassem, a présenté cette attaque comme « une réponse rapide et naturelle au crime commis aujourd'hui à Jaba », en référence à une opération de l'armée israélienne dans la nuit de mercredi à jeudi, près de Jénine, qui a fait trois morts. « Le temps où l'occupation de notre peuple reste sans réponse est terminé », a-t-il ajouté.





Couteaux et bombes artisanales





Ces évènements surviennent dans un contexte de grande tension en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ce qui ressemble à une tentative d'attentat à la bombe dans un bus a été déjoué à Beitar Illit, une colonie située au sud de Jérusalem. L'armée est également intervenue à Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, où elle a été ciblée par des tirs provenant « de plusieurs hommes en armes », selon un communiqué.





Ce vendredi matin, un Palestinien équipé de deux couteaux et de bombes artisanales a été abattu par un colon à proximité d'une ferme située dans le nord de la Cisjordanie. D'après le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne, 78 Palestiniens sont morts depuis le début de l'année du fait du conflit. Côté israélien, le bilan est de 14 victimes.





L'attaque de Tel Aviv occupait la Une des journaux israéliens vendredi matin. Elle a eu lieu à la fin d'une nouvelle journée de protestation contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement, ce qu'un commentateur du journal de tendance centriste Yehdiot Ahronot relevait ce vendredi matin. « Espérons que cette attaque terroriste parviendra à réveiller Nétanyahou et à mettre fin à l'insupportable obsession de son gouvernement sur le coup d'État (la réforme judiciaire, NDLR), alors que les incidents sécuritaires sont de plus en plus nombreux. »