Attentat de Vienne : Kurz appelle l'UE à lutter contre «l'islam politique»

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a appelé mardi 3 novembre l'Union européenne, au lendemain de l'attentat de Vienne, à lutter contre l'«islam politique», une «idéologie» qui représente un «danger» pour le «modèle de vie européen».





«L'UE doit beaucoup plus se concentrer à l'avenir sur le problème de l'islam politique», estime le chancelier dans une interview au quotidien allemand Die Welt. «J'attends la fin de la tolérance mal comprise et la prise de conscience dans tous les pays européens du danger que représente l'idéologie de l'islam politique pour notre liberté et pour le modèle de vie européen», ajoute-t-il.











Le groupe État islamique (EI) a revendiqué mardi les fusillades perpétrées la veille à Vienne, qui ont fait quatre morts. Selon M. Kurz, «l'Union européenne doit mener la lutte contre le terrorisme islamiste, mais surtout contre la base politique qui le sous-tend, c'est-à-dire l'islam politique, avec toute la détermination et l'unité nécessaires». «Je suis déjà en contact avec (le président français) Emmanuel Macron et de nombreux autres chefs de gouvernement sur cette question, afin que nous puissions nous coordonner plus étroitement au sein de l'UE», explique M. Kurz, convaincu que le sujet de la lutte contre l'islam politique allait «définitivement» s'imposer comme un thème des prochains sommets de l'Union.