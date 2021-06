Au G7, pourquoi les chefs d'États ne portent pas de masques ?

Des moments non masqués et médiatisés qui interviennent alors que la question de la levée de l’obligation du port du masque se pose avec insistance à mesure que progressent les campagnes de vaccination et qu’une baisse des contaminations s’observe dans plusieurs pays. En France, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a par exemple estimé qu’il serait “difficile” de maintenir cette mesure “après le 30 juin”, alors que plusieurs départements allègent déjà le dispositif .

Un protocole sanitaire très strict

Alors, ces clichés démasqués préfigurent-ils une sorte de retour à la norme dans quelques jours? Pas tout à fait. Au HuffPost, l’Élysée précise que ces photos, qui ne “ne représentent pas la globalité de l’événement”, ont été permises par l’application d’un protocole très strict appliqué aux dirigeants, comme à leurs délégations. “Le protocole sanitaire a été établi par le Royaume-Uni en sa qualité de pays hôte. Les choses ont été décidées en fonction de leur situation sanitaire”, explique l’entourage du chef de l’État. Une situation sanitaire qui se dégrade, au point que Londres envisage de retarder la levée des restrictions.