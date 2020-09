Au moins 12 morts dans deux naufrages au Nigeria

Au moins 12 personnes ont péri lundi au Nigeria, dans deux naufrages séparés, l'un à Lagos, l'autre dans le Nord-Ouest du pays, ont annoncé mardi 1er septembre les autorités. Deux personnes sont mortes et une est portée disparue après le chavirement d'un bateau de transport de passagers dans la lagune de Lagos, capitale économique du Nigeria, a annoncé l'Autorité des voies navigables de l'État de Lagos (Laswa) dans un communiqué.







L'embarcation se rendait dans la région d'Ikorodu pour des obsèques, lorsqu'il a sombré en raison de forts courants, selon la Laswa. «Aucun des sept passagers ne portait de gilet de sauvetage», a précisé son directeur général Oluwadamilola Emmanuel dans ce communiqué, «quatre passagers ont été secourus sains et saufs, deux sont morts et un est porté disparu». Selon lui, l'embarcation était un bateau de pêche converti pour l'occasion pour accueillir des passagers et les emmener vers le lieu des funérailles.









Les accidents et naufrages d'embarcations sont fréquents à Lagos, parcourue par un réseau de lagunes et voies d'eau navigables. Le 1er août, dix des 19 passagers d'un bateau de transport y ont trouvé la mort dans des circonstances similaires.





Lundi, un autre naufrage a coûté la vie à dix personnes, dont des femmes et des enfants, se rendant à un mariage, dans l'État nigérian du Kebbi (Nord-Ouest), a indiqué mardi un responsable des services de secours. «Le bateau a chaviré en raison de fortes vagues sur le fleuve, dont les eaux sont gonflées par les fortes pluies. La totalité des dix passagers du bateau se sont noyées. Quatre corps ont été retrouvés et les recherches des six autres se poursuivent», a déclaré à l'AFP Sani Dododo, chef de l'Agence de gestion des urgences de l'État de Kebbi. La surcharge et le manque d'entretien des bateaux, le non-respect des règles de sécurité et le mauvais temps sont parmi les principales causes des naufrages au Nigeria.