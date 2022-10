Au moins 154 morts et 133 blessés: comment la bousculade à Séoul a entraîné un tel bilan

Une bousculade lors d'Halloween fait plus de 150 morts

Un instant, les jeunes se pressent dans les rues étroites de Séoul pour fêter Halloween. L’instant d’après, un mouvement de panique se propage à travers la foule. Au surlendemain de la bousculade qui a coûté la vie à 154 personnes samedi soir en Corée du Sud, une question subsiste: comment la soirée a-t-elle pu mal tourner à ce point?





Surnommé “Les Trois Allées", le cœur d’Itaewon se résume à quelques ruelles étroites dans lesquelles sont entassés la plupart des boutiques, restaurants, bars et clubs du quartier. Samedi soir, l’endroit est noir de monde. Pour la première fois depuis deux ans et l'épidémie de Covid-19, les Coréens peuvent à nouveau célébrer Halloween. Chaque établissement organise sa propre soirée, des milliers de jeunes se pressent dans les rues vêtus de leur plus beau costume et ils se passent le mot: c’est ici qu’il faut être pour faire la fête. Tout est plein, les gens s’envoient des photos et des vidéos de la foule en guise d'invitation et les fêtards continuent d’affluer. Jusqu’à ce que plus personne ne puisse se déplacer.





Selon les estimations, cent mille personnes sont présentes dans les rues. Un chiffre élevé, mais pas inhabituel. Interrogée par la BBC, Jennifer Moon, rédactrice en chef de la plateforme d’information coréenne Arirang, assure qu’il n’est pas rare que le quartier d’Itaewon soit aussi bondé. Il en était de même lors des éditions précédentes. “J’y ai travaillé. À Halloween, je ne pouvais même pas rentrer chez moi après le travail tellement il y avait du monde”, corrobore Jay C sur Twitter.





“Une mer de personnes”





On ignore ce qui a déclenché l’incident. Les allées sont étroites - souvent pas plus de 4 mètres de large - et ne sont pas conçues pour accueillir autant de passants. Si personne ne bouge, tout va bien. Mais lorsque la foule se met en mouvement, il est impossible de l’arrêter et la panique s’installe.





Sur de nombreuses vidéos filmées ce soir-là, on peut voir des gens qui peinent à reprendre leur souffle, serrés contre le mur de l’immense hôtel Hamilton, à droite de la ruelle où a eu lieu la bousculade. Mais aussi les agents de sécurité d’un bar qui tiennent de toutes leurs forces les panneaux qui forment l’entrée de leur établissement, qui menacent de lâcher face au poids des fêtards agglutinés.





Dans les colonnes du New York Times, Janelle, professeure d’anglais dans la capitale coréenne, raconte avoir vu une “mer de gens” se diriger vers elle. “C’est arrivé si soudainement.” En haut, la foule tente de passer de force, même si la rue est déjà pleine à craquer. Et en bas, les gens tombent “les uns sur les autres”. Une tragédie qui a coûté la vie à 154 personnes. La plupart des victimes sont des personnes d’une vingtaine d’années, en majorité des femmes, qui sont tombées en détresse respiratoire et pour lesquelles les services d’urgence sont arrivés trop tard.





Il s’agit de l’une des plus grandes catastrophes ayant frappé la Corée du Sud au cours des dernières décennies - la plus meurtrière étant le naufrage du ferry Sewol en 2014, qui a tué 304 personnes à bord, dont 250 étudiants en sortie scolaire.





Qu’a fait la police?





Aujourd'hui, les autorités tentent de comprendre ce qui a mal tourné. Du côté de la population, on pointe la police du doigt. Habituellement, à Séoul, le moindre événement entraîne une présence policière importante. Mais cette fois, selon un rapport du quotidien anglophone Korea Joong Ang, il n’y a eu “aucun contrôle de la foule”. De nombreux agents avaient été déployés pour surveiller des manifestations politiques ailleurs et ceux présents à Itaewon ne semblaient pas préparés à affronter une telle marée humaine.





De son côté, la police reconnait n’avoir envoyé que 137 agents dans le quartier samedi soir, tout en soulignant que ce chiffre était supérieur à ceux des fêtes de Halloween des années précédentes. Mais des médias locaux ont fait remarquer que la plupart de ces policiers étaient là pour empêcher l’usage de drogues, et non pour canaliser la foule.





À la BBC, un témoin raconte qu’au plus fort de la soirée, des policiers sont montés sur le toit de leur véhicule pour tenter désespérément de repousser les gens qui continuaient à affluer à la station de métro d’Itaewon, en vain.





Mouvement meurtrier





De nombreux survivants affirment quant à eux que des personnes ont soudainement commencé à les bousculer avec force. Itaewon est un quartier vallonné. Au sommet de la pente d’où débute la ruelle, un groupe de jeunes aurait commencé à pousser les gens vers le bas, ignorant tout du drame qui allait se produire. “Si mon ami ne m’avait pas tenu et aidé, je pense que je me serais évanoui”, raconte Seon Yeo-jeng sur son compte Instagram. “Les gens ont commencé à tomber comme des dominos”, ajoute un autre survivant sur Twitter.





Dans le quotidien local Korea Joong Ang, le journaliste Anthony Spaeth décrit comment il a échappé de justesse à la mort. Aspiré par le mouvement de foule, il raconte avoir “perdu le contact avec le sol”. Pendant près de vingt minutes, il a été traîné par cette marée humaine, jusqu’à parvenir à en sortir. Il a repris ses esprits dans un magasin de nuit, puis est rentré chez lui à pied en passant devant les ambulances. “Pendant ce temps, dans de nombreux bars, la fête continuait comme si de rien n'était.”