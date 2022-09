Au moins 61 morts après le naufrage d’un bateau dans une rivière au Bangladesh

Naufrage d'un bateau au Bangladesh

Au moins 61 personnes sont mortes et plusieurs toujours portées disparues mardi selon un nouveau bilan de la police, après le naufrage dimanche dans une rivière du nord du Bangladesh d'un bateau transportant des pèlerins hindous.





"Nous avons repris les recherches ce matin et les secouristes ont trouvé quelques corps supplémentaires en aval et également sous l'eau (...) Il y a encore quelques personnes disparues", a déclaré à l'AFP le chef de la police de Bodi Sujay Kumar Roy. Dix corps supplémentaires ont été découverts par les secouristes dans la rivière Karotoa, en aval de la ville de Boda où le bateau a basculé et coulé. Abdur Razzaque, un inspecteur de police, a déclaré qu'au moins 30 des morts étaient des femmes et 17 des enfants.





L'embarcation transportait environ 90 personnes, dont une cinquantaine de pèlerins hindous, soit trois fois sa capacité. Cet accident allonge une longue liste de catastrophes comparables dans ce pays de 170 millions d'habitants, pauvre et traversé par de nombreux fleuves et rivières.





Les tragédies liées aux naufrages de bateaux sont principalement imputées au manque d'entretien, aux standards de sécurité laxistes et à la surpopulation à bord.