Au Venezuela, deux Américains arrêtés pour tentative d'"invasion"

Nicolas Maduro à Caracas le 12 mars 2020.

Au moins treize personnes, dont deux Américains, ont été arrêtées pour une tentative ratée "d'invasion" par mer du Venezuela, a affirmé lundi 4 mai le président du pays, Nicolas Maduro.Lors d'une allocution télévisée, le dirigeant socialiste a décrit les deux ressortissants américains comme des employés de Silvercorp, une société de sécurité basée en Floride dont le patron a revendiqué la tentative d'incursion.Jordan Goudreau a déclaré plus tôt lundi à Reuters que deux ressortissants américains travaillant à ses côtés étaient détenus par les autorités vénézuéliennes. "Ce sont mes gars", a dit par téléphone cet ancien soldat de l'armée américaine, précisant qu'il s'agissait d'Aaron Berry et de Luke Denman.Dimanche, le gouvernement vénézuélien avait annoncé que des mercenaires avaient tenté d'entrer dans le pays via des bateaux rapides depuis la Colombie, dénonçant une manœuvre soutenue par les États-Unis.Jordan Goudreau avait ensuite publié une vidéo dans laquelle il affirmait avoir organisé une incursion en collaboration avec un officier dissident de l'armée vénézuélienne, Javier Nieto, et que des combattants sur le terrain continuaient de mener des opérations en différents points du Venezuela.Des représentants de l'administration américaine avaient auparavant rejeté toute implication du gouvernement dans l'incursion dénoncée par Caracas.Lundi, le parquet vénézuélien a accusé le leader de l'opposition, Juan Guaido, d'avoir recruté des "mercenaires" avec des fonds du pays pétrolier bloqués par des sanctions américaines, pour fomenter une tentative d'"invasion" maritime du pays.L'opposant a mis en doute les accusations, soulignant que Nicolas Maduro cherchait à détourner les regards alors que des événements ont ensanglanté Caracas ces derniers jours – une émeute meurtrière dans une prison et des affrontements entre bandes criminelles.