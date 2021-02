Aung San Suu Kyi exhorte la population à "ne pas accepter le coup d'Etat"

Putsh militaire en Birmanie , Aung San Suu Kyi

La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, arrêtée lundi lors d'un coup d'Etat, a exhorté la population à "ne pas accepter" ce putsh militaire, d'après une lettre diffusée sur les réseaux sociaux par son parti.

Alors que les rumeurs de coup d'Etat se renforçaient dans le pays ces derniers jours, la cheffe de facto du gouvernement civil "a laissé ce message au peuple", a expliqué sur Facebook Win Htein, le président de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie. L'armée a proclamé l'état d'urgence pour un an et placé ses généraux aux principaux postes.

L’Europe “condamne fermement”