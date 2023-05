AUSTRALIE : LA POLICE TIRE AU TASER SUR UNE FEMME DE 95 ANS ATTEINTE DE DÉMENCE ET LUI FRACTURE LE CRÂNE

La police de Nouvelle-Galles du Sud (Australie) a fait usage d’un taser sur une femme de 95 ans souffrant de démence ce mercredi 17 mai. Cette dernière a heurté le sol, subissant une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale.







Cet incident a remis en cause l’utilisation répétée de l'arme dans cette région. La police de Nouvelle-Galles du Sud (Australie) a fait usage d’un taser sur une femme de 95 ans souffrant de démence ce mercredi 17 mai dans l’établissement de soins pour personnes âgées Yallambee Lodge à Cooma.





La victime, retrouvée errante avec un couteau à la main, a été neutralisée par les forces de l’ordre puis sa tête a heurté le sol, lui occasionnant une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale.









La police locale a annoncé qu’une enquête avait été ouverte à la suite des faits qui ont eu lieu vers 4h du matin ce mercredi. Cette dernière a été confiée à une équipe chargée des incidents critiques afin de comprendre comment un tel incident a pu se produire.





LA NONAGÉNAIRE TOUCHÉE À DEUX REPRISES





Avec l’autorisation de la famille de la victime, Andrew Thaler, un ancien candidat indépendant dans la circonscription d'Eden-Monaro, a donné plus de détails sur cet incident et ses conséquences.









«D'une manière ou d'une autre, la police a tiré deux fois sur cette femme avec un Taser, une fois dans la poitrine et une fois dans le dos, puis elle est tombée et s'est cognée la tête», a expliqué ce dernier, dont les propos ont été relayés par The Guardian.





Transportée en urgence à l'hôpital du district de Cooma, la nonagénaire a été placée sous surveillance en raison de son état de santé critique. «La famille est en deuil car elle ne s'attend pas à ce qu’elle passe la journée, ou au plus tard demain», a conclu Andrew Thaler.





L’UTILISATION RÉPÉTÉE DU TASER INTERROGE





En réaction à cette affaire, Josh Pallas, le président du Conseil des libertés civiles de la Nouvelle-Galles du Sud, a demandé à la police locale de cesser l’utilisation de taser sur les personnes vulnérables.





«Les excès de la police et la disproportionnalité sont des thèmes communs que nous voyons se répéter dans de multiples incidents en Nouvelle-Galles du Sud. Il doit certainement y avoir des moyens plus appropriés pour traiter les personnes souffrantes qui ne respectent pas les règles», a affirmé ce dernier.