Aux Emirats, le week-end est désormais le samedi-dimanche

Désormais un week(end long aux Emirats Arabes Unis

Les Emirats arabes unis ont décidé de faire passer leur week-end de vendredi-samedi à samedi-dimanche et d'instaurer une semaine de travail de quatre jours et demi, a rapporté mardi l'agence de presse officielle WAM. En plus du samedi-dimanche, les habitants des Emirats auront une demi-journée supplémentaire de repos l'après-midi du vendredi, jour de la grande prière hebdomadaire dans les pays musulmans.





"Les Emirats arabes unis sont le premier pays au monde à introduire une semaine de travail plus courte que les cinq jours", en vigueur ailleurs, selon la WAM. Dans la plupart des pays arabes, le week-end a lieu les vendredi-samedi. La fédération qui regroupe sept émirats va devenir le seul pays du Golfe avec un week-end le samedi-dimanche, une décision qui lui permet de s'aligner avec la plupart des pays hors monde arabe.





"Ce week-end étendu entre dans le cadre des efforts du gouvernement des Emirats pour améliorer l'équilibre entre le travail et la vie personnelle (...) de même que pour augmenter les performances en matière de compétitivité économique" du pays. La "semaine de travail nationale" sera obligatoire pour le secteur public à partir de janvier.