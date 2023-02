Aux Etats-Unis, au moins trois morts dans une fusillade sur un campus universitaire dans le Michigan

Cette nouvelle tuerie a eu lieu la veille du cinquième anniversaire de celle de Parkland. Le tueur s’est donné la mort sur place.



Trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées lundi 13 février par un homme qui a ouvert le feu sur un campus à Lansing, à l’ouest de Detroit, dans le Michigan, aux Etats-Unis, a annoncé la police. Le tireur aurait ensuite retourné son arme contre lui.



« Nous avons trois décès confirmés. Cela s’ajoute aux cinq victimes qui ont été transportées à l’hôpital », a tweeté la police de l’Université d’Etat du Michigan.



Le suspect a ouvert le feu peu après 20 heures (2 heures à Paris, mardi) dans un bâtiment de l’université, avant de se déplacer à pied vers un autre bâtiment, où des coups de feu ont également été entendus, a déclaré Chris Rozman, chef par intérim de la police du campus. Selon lui, plusieurs des blessés sont dans un état critique.